CW Enerji'den Tekirdağ'da yeşil enerji dönüşümüne kattı

CW Enerji tarafından, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısı 1592,49 kilovatpeak (kWp) gücünde güneş panelleriyle donatıldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi sektörünün öncülerinden CW Enerji, hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

CW Enerji, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve çevreye duyarlı uygulamaları artırmak için Türkiye genelinde projelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, firma, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1592,49 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Söz konusu santral ile yılda yaklaşık 125 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 830 bin 774 kilogram karbondioksit emisyonu önlenecek."

"Yeşil enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş panellerimiz, yüksek verimlilik oranları, dayanıklılığı ve uzun vadeli performans garantisi ile öne çıkıyor. Uluslararası kalite standartlarına sahip panellerimiz zorlu iklim koşullarında bile maksimum enerji üretimi sağlarken, düşük bakım maliyetiyle firmalara önemli avantajlar sunuyor. Yerli üretim güvencemiz, uzun ömürlü performans garantimiz, kolay kurulum ve saha uyumluluğu, müşteri destek ve satış sonrası hizmet kalitemiz ile fark yaratıyoruz."

Güneş enerjisi kullanımının Türkiye'de yaygınlaşmaya devam ettiğini ve sektörün her geçen gün gelişmeyi ve büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ'da hayata geçirdiğimiz bu proje ile hem firmanın enerji maliyetlerini düşürüyor hem de karbon ayak izini azaltmasına katkı sağlıyoruz. Güneş panellerimiz yüksek verimlilikleri ve uzun ömürlü performansları sayesinde firmaların tercihi olmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerinin yükseldiği günümüzde sanayi kuruluşları, enerji tüketimlerini karşılamak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla çatılarını GES ile değerlendirmeye devam ediyor. CW Enerji olarak biz de bu dönüşüm sürecinde sadece panel üreticisi değil, aynı zamanda danışmanlık, mühendislik ve uygulama desteği sunan güvenilir bir çözüm ortağı olarak müşterilerimizin yanındayız. Uzun vadeli ve verimli projeler geliştirmek adına her bir adımda teknik bilgi birikimimiz ve saha deneyimimizle değer yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tür projeleri çoğaltarak, ülkemizin yeşil enerji dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz."