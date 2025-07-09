Müsavat Dervişoğlu'ndan Öcalan'ın videosuna sert tepki: Yazıklar olsun

Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı videonun yayınlanması gündeme oturdu. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Böyle bir aymazlığı tarif edecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun!" dedi.

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26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü paylaşılan Abdullah Öcalan, bir kez daha silah bırakma çağrısı yaparak, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

Öcalan'ın açıklaması, terör örgütü PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı (ANF) tarafından görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Tartışılan videoya ilişkin muhalefetten ilk tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuya ilişkin şunları söyledi:

"12 şehidimizin acısı yüreğimizi dağlarken, Sayın Erdoğan’ın İmralı’daki terörist başının temsilcileriyle görüşmesinde hiçbir sakınca görmemesi, milletin vicdanını derinden yaralamıştır. Aynı gün Adalet Bakanı, şehit cenazeleri nedeniyle planladığı görüşmesini erteleyebiliyorsa, Cumhurbaşkanı’nın da aynı hassasiyeti göstermesi gerekirdi. Milletin gözyaşı döktüğü bir günde, o katilin temsilcileriyle görüşmenin izahı yoktur. Programlar ülkenin dört bir yanında iptal edilirken, bu görüşmeyi ertelemek neden aklınıza gelmedi? Vicdandan ve milletten bu kadar mı koptunuz?