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Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu

İstanbul'a karaciğer nakli için gelen 62 yaşındaki Cezayirli Abdelhak Bouarioua'nın iki kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle klasik bypass ameliyatı yapılamayan Bouarioua, Medipol Hastanesi'nde kalbi durdurulmadan yapılan özel bir ameliyatla hayata tutundu. Bu operasyon sayesinde, Bouarioua karaciğer nakli için de yeni bir şans elde etti.

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Karaciğer yetmezliği, 62 yaşındaki Cezayirli Abdelhak Bouarioua'yı umutla Türkiye'ye getirmişti. Ancak İstanbul'a ayak bastığında, nakil sürecini derinden etkileyecek beklenmedik bir engel ortaya çıktı: Medipol Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, iki kalp damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Karaciğer fonksiyonları bozuk olan Bouarioua için standart bir bypass ameliyatı büyük risk taşıyordu.

Bu zorlu noktada Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Cengiz Köksal, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay ve Doç. Dr. Emre Selçuk'tan oluşan ekip devreye girdi. Ekip, kalbi durdurmadan, kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapmaya karar verdi.

Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu - Resim: 0

Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde Bouarioua, hem hayati tehlikeyi atlattı hem de vakit kaybetmeden karaciğer nakli için hazırlanabildi. Zorlu bir mücadelenin ardından gelen bu başarı, Abdelhak Bouarioua'ya yeni bir hayat şansı sundu.

RİSKLİ DURUMDA STANDART CERRAHİ MÜMKÜN DEĞİLDİ

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Hastamızın hikâyesi, Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini duymasıyla başladı ve Cezayir’den ülkemize kadar uzandı. Esas geliş nedeni karaciğer yetmezliğiydi ve karaciğer nakli olmak üzere başvurmuştu. Ancak asıl sorun da burada ortaya çıktı. Böyle büyük bir ameliyat öncesinde yapılan koroner anjiyografi sonucunda, iki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Sorun şu ki, karaciğeri çalışmadığı için vücudundaki pıhtılaşma sistemi tamamen bozulmuştu ve bu nedenle standart bir bypass ameliyatı, hasta açısından çok yüksek risk taşıyordu. Karaciğerle ilgili mevcut problemleri göz önünde bulundurarak, ona özel, daha güvenli bir tedavi planladık. Çünkü ancak bu bypass işlemleri başarıyla gerçekleştirilirse, karaciğer nakli yapılabilirdi” diye konuştu.

Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu - Resim: 1

KALP DURDURULMADAN KAPALI YÖNTEMLE BAŞARI SAĞLANDI

Cezayirli hastanın son bir yıl içinde dört kez mide kanaması geçirdiğini ve her seferinde midesine bant işlemi uygulandığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay, “Kanamariski çok yüksek olduğu için damar tıkanıklıklarına yönelik klasik sistem çözümleri uygulanamamış. Aynı şekilde, standart bypass ameliyatı da riskliydi çünkü bu yöntemde hasta kalp-akciğer makinesine bağlanıyor ve kalbi durduruluyor. Biz burada farklı bir yol izledik. Kapalı yöntemle, kalbi durdurmadan ve makineye bağlamadan iki damarına başarılı bir şekilde bypass ameliyatı yaptık. Bu yöntem, sistemik etkiyi minimumda tuttuğu için hastanın karaciğerine, böbreklerine, akciğerine ve beynine daha az yük bindirdi. Ayrıca erken dönemde damarlar hemen çalışmaya başladığı için yoğun kan sulandırıcı kullanma ihtiyacı da ortadan kalktı. Böylece Abdelhak Bey, zaman kaybetmeden güvenli bir şekilde karaciğer nakline hazırlanmış oldu” şeklinde konuştu.

Hem kalbi hem umudu tıkalıydı, Türkiye'de hayata tutundu - Resim: 2

“HOCALARIMA VE TÜM SAĞLIK EKİBİNE MİNNETTARIM”

Ameliyat sürecini anlatan hasta Abdelhak Bouarioua ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Cezayir’de kanamayla başlayan süreçte nakil gerektiği söylendi. Tetkikler sonucu kalp damarlarımda tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Cengiz hocam, tüm süreci bana çok net açıkladı ve güven verdi. Ameliyat başarılı geçti. Allah’a şükrediyorum, ama aynı zamanda hocama, hemşirelere, temizlik personeline kadar tüm hastane ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Kendimi çok güvende hissettim.”

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