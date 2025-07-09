Bugün görevi bırakmaya razıyım! Yavaş canlı yayında açıkça söyledi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Canlı yayında çok sert açıklamalarda bulunan Yavaş, "Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala Sözcü TV'de gerçekleşen dayanışma yayınına katıldı. Ekran karartma cezasının susturma gayesiyle yapıldığını iddia eden Yavaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bugünugün görevi bırakmaya razıyım

Yavaş,

"Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir şahıs neden tutuklanır. Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun. Mahkum olursa herkes cezasını çekmeye razı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Şöyle bir usul var. Bizler belediye başkanları kamu görevlileri olarak, diğer kamu görevlileri gibi hakkımızda herhangi bir suç isnat edildiği zaman mülkiye müfettişleri gelir inceler, yasal haklarımızı kullanırız, savunmamızı yaparız. İki türlü karar verir. Ya soruşturmaya gerek var, ya da gerek yok der. Bunların hepsi atlanıyor. Sayıştay gelir, kamu zararı varsa savcılığa verir.

Hırsız, hırsızdır. Hırsızın partisi olmaz

Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın. Böyle bir belediye başkanlığı yapmanın anlamı yok. Bu belediye başkanları bu kadar kolay tutuklanamaz. Hemen hemen hepsi itibar sahibi olduğu için de büyük oylarla seçilmiş insanlar. Bizim için ayakkabı kutusuyla baklava kutusu arasında hiçbir fark yoktur. Hırsız, hırsızdır. Hırsızın partisi olmaz. Partinin yüz karasıdır. Arkasında duramayız. Bir kişi yüzünden bütün belediye başkanlarını karalamak son derece yanlış.

Bugün gerçekten çok üzüldüm

Bugün gerçekten çok üzüldüm. Geçen hafta Zeydan Başkanla birlikte tutuklu arkadaşlarımızın hakkını savunmak için uğraşırken, bugün Zeydan Başkan maalesef tutuklandı. Son derece üzgünüm. Bir an evvel adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Basın, Parlamento'dan, adliyelerden daha fazla denetim yapan bir kuruluştur. Bizleri denetler, yöneticileri denetler. Basını kapattığınız zaman hem ifade hürriyetini engelliyorsunuz, haber alma hakkımızı da engelliyorsunuz, biz sizlerin yoluyla halka da hesap veriyoruz. Halkın haber alma hakkı olduğu gibi ortadan kaldırılıyor. Çok üzgünüm. Yanınızdayız. Bugünler geçecek. Hiçbir zaman korkmuyoruz.