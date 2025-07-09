BIST 9.998
DOLAR 40,05
EURO 47,01
ALTIN 4.237,60
HABER /  GÜNCEL

Bugün görevi bırakmaya razıyım! Yavaş canlı yayında açıkça söyledi

Bugün görevi bırakmaya razıyım! Yavaş canlı yayında açıkça söyledi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Canlı yayında çok sert açıklamalarda bulunan Yavaş, "Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım." dedi.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'nin 10 gün süreyle aldığı ekran karartma cezasının başlamasına saatler kala Sözcü TV'de gerçekleşen dayanışma yayınına katıldı. Ekran karartma cezasının susturma gayesiyle yapıldığını iddia eden Yavaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bugünugün görevi bırakmaya razıyım

Yavaş,

"Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım." ifadesini kullandı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösteren Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Maalesef hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Başkan tutuklandı. Gerçekten çok üzgünüz, kendisine geçmiş olsun diyoruz. Basından duyduğumuz kadarıyla 10 yıl önceki bir olaydan bu şekilde tutuklanması ve bir iftiracının sözleriyle tutuklanması, sadece onun sözlerine itibar edilmesi son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan bir şahıs neden tutuklanır. Yargılayın, o da rahatça kendisini savunsun. Mahkum olursa herkes cezasını çekmeye razı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Şöyle bir usul var. Bizler belediye başkanları kamu görevlileri olarak, diğer kamu görevlileri gibi hakkımızda herhangi bir suç isnat edildiği zaman mülkiye müfettişleri gelir inceler, yasal haklarımızı kullanırız, savunmamızı yaparız. İki türlü karar verir. Ya soruşturmaya gerek var, ya da gerek yok der. Bunların hepsi atlanıyor. Sayıştay gelir, kamu zararı varsa savcılığa verir.

Hırsız, hırsızdır. Hırsızın partisi olmaz

Tutukluluğun telafisi yok. İkincisi bu hukuksuzluklar, son zamanlarda belediye başkanlarımıza yapılanlar, şunu ifade etmek isterim. Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın. Yeter ki bir tane iftiracı birisini bulup namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle oynamayın. Böyle bir belediye başkanlığı yapmanın anlamı yok. Bu belediye başkanları bu kadar kolay tutuklanamaz. Hemen hemen hepsi itibar sahibi olduğu için de büyük oylarla seçilmiş insanlar. Bizim için ayakkabı kutusuyla baklava kutusu arasında hiçbir fark yoktur. Hırsız, hırsızdır. Hırsızın partisi olmaz. Partinin yüz karasıdır. Arkasında duramayız. Bir kişi yüzünden bütün belediye başkanlarını karalamak son derece yanlış.

Bugün gerçekten çok üzüldüm

Bugün gerçekten çok üzüldüm. Geçen hafta Zeydan Başkanla birlikte tutuklu arkadaşlarımızın hakkını savunmak için uğraşırken, bugün Zeydan Başkan maalesef tutuklandı. Son derece üzgünüm. Bir an evvel adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Basın, Parlamento'dan, adliyelerden daha fazla denetim yapan bir kuruluştur. Bizleri denetler, yöneticileri denetler. Basını kapattığınız zaman hem ifade hürriyetini engelliyorsunuz, haber alma hakkımızı da engelliyorsunuz, biz sizlerin yoluyla halka da hesap veriyoruz. Halkın haber alma hakkı olduğu gibi ortadan kaldırılıyor. Çok üzgünüm. Yanınızdayız. Bugünler geçecek. Hiçbir zaman korkmuyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın silah bırakmasında plan değişti! Canlı yayın ve fotoğraf yok
PKK'nın silah bırakmasında plan değişti! Canlı yayın ve fotoğraf yok
Hazırlıklar 3 ay sürdü! Tekirdağ'da dev operasyon: 65 kişi yakalandı
Hazırlıklar 3 ay sürdü! Tekirdağ'da dev operasyon: 65 kişi yakalandı
Irak'ta PKK mağarasında 12 askerin nasıl şehit olduğu ortaya çıktı
Irak'ta PKK mağarasında 12 askerin nasıl şehit olduğu ortaya çıktı
Yatırım fonu ve mevduatta parası olanlara can sıkan haber Resmi Gazete'de yayımlandı
Yatırım fonu ve mevduatta parası olanlara can sıkan haber Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK Başkanı Şahin'den Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezalara ilişkin açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den Sözcü TV, Halk TV ve Tele1'e verilen cezalara ilişkin açıklama
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro açıldı kim ne kadar alacak?
Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro açıldı kim ne kadar alacak?
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi
Balıkesir’de orman yangını: 10 helikopterle yangına havadan müdahale
Balıkesir’de orman yangını: 10 helikopterle yangına havadan müdahale
Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı
Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı
Trump'tan New York eyaletine "komünizm" göndermesi!
Trump'tan New York eyaletine "komünizm" göndermesi!
İsrail gazetesi: Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehdit
İsrail gazetesi: Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehdit