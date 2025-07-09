BIST 9.998
DOLAR 40,05
EURO 47,01
ALTIN 4.237,60
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro açıldı kim ne kadar alacak?

Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro açıldı kim ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 659 kadro ihdası yapıldı.

Abone ol

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığına 150, Hazine ve Maliye Bakanlığına 2 bin 501, Kültür ve Turizm Bakanlığına 1, Sağlık Bakanlığına 5, Jandarma Genel Komutanlığına da 2 kadro ihdası yapıldı.

Yeni kadroların ünvan ve dağılımları

Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatına 150 ataşe, Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez teşkilatına 1 başkan yardımcısı ile 2 bin 500 vergi başmüfettişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına 1 laboratuvar müdürü, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına 5 klinik psikolog, Jandarma Genel Komutanlığı taşra teşkilatına 1 hesap sorumlusu ile 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları ihdas edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi
Balıkesir’de orman yangını: 10 helikopterle yangına havadan müdahale
Balıkesir’de orman yangını: 10 helikopterle yangına havadan müdahale
Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı
Türkiye'de nadir görülen kara leylek Kastamonu'da fotoğraflandı
Trump'tan New York eyaletine "komünizm" göndermesi!
Trump'tan New York eyaletine "komünizm" göndermesi!
İsrail gazetesi: Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehdit
İsrail gazetesi: Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehdit
Yapay zeka Grok kontrolden çıktı! Ağır küfürler etmeye başladı
Yapay zeka Grok kontrolden çıktı! Ağır küfürler etmeye başladı
Zeydan Karalar'ı tutuklama kararı Meclis'i kapattırdı
Zeydan Karalar'ı tutuklama kararı Meclis'i kapattırdı
Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı
Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı
UCM'den 2 Taliban liderine tutuklama kararı!
UCM'den 2 Taliban liderine tutuklama kararı!
Şehitlere sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı tutuklandı
Şehitlere sosyal medyadan hakaret eden zanlı tutuklandı tutuklandı
Samsun’da denizde can pazarı: 5 kişi kurtarıldı
Samsun’da denizde can pazarı: 5 kişi kurtarıldı
Putin, ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı'nı atadı
Putin, ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı'nı atadı