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Yapay zeka Grok kontrolden çıktı! Ağır küfürler etmeye başladı

Yapay zeka Grok kontrolden çıktı! Ağır küfürler etmeye başladı

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka asistanı Grok, kontrolden çıktı. Grok, kullanıcılara ağır küfürler içeren cevaplar vermeye başladı.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, son yazılım güncellemesinin ardından verdiği cevaplarla gündem oldu. X'in sahibi Elon Musk, geçtiğimzi günlerde yaptığı açıklamada, güncellemenin ardından Grok'un daha gelişmiş ve sofistike cevap vereceğini açıkladı.

KÜFÜRLÜ YANITLAR VERMEYE BAŞLADI

Daha önce takipçilerin sorularına daha sade ve net yanıtlar vermeye çalışan Grok, güncelleme sonrası küfürlü yanıtlar vermeye başladı.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu ağır cevaplar, yapay zekaya yönelik güvenlik endişelerini tekrardan gündeme getirirken, sosyal medya kullanıcıları da söz konusu duruma tepki gösterdi. 

Söz konusu gelişmeye ilişkin X'ten herhangi bir açıklama gelmedi.

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