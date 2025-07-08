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Trump ile Netanyahu, bu akşam Beyaz Saray'da yeniden görüşecek

Trump ile Netanyahu, bu akşam Beyaz Saray'da yeniden görüşecek

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Donald Trump, Netanyahu ile bu akşam Beyaz Saray'da görüşeceklerini bildirerek, "Gazze'yi konuşacağız. O bu sorunu çözmek istiyor." dedi.

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Gözler, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği görüşmeye çevrildi.

İki isim, dün Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde buluştu.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ 

Bu görüşme, iki liderin 2025 yılı içindeki üçüncü yüz yüze teması olurken, görüşmede Gazze'de yaşananlar ele alındı. 

Yemekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze'deki ateşkes çabalarına ilişkin, "Gazze'de barış yolundayız. Çok umutluyuz. Hamas da ateşkes istiyor. İsrail--Hamas ateşkesine engel yok" dedi ve "işlerin gayet iyi ilerlediğini" kaydetti.  

Netanyahu ise "Filistinlilere daha iyi bir gelecek sunacak ülkeler bulmak için ABD ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DEN ZORLA ÇIKARILMASI İÇİN ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması için ABD ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin isterlerse ülkeyi terk etme seçeneğine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

"Eğer insanlar kalmak istiyorlarsa kalabilirler, ama ayrılmak istiyorlarsa da ayrılabilirler. Burası bir hapishane değil, açık bir yer olmalı." dedi.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Donald Trump, katıldığı canlı yayında konuştu. 

Trump, Netanyahu ile bu akşam Beyaz Saray'da görüşeceklerini duyurdu. 

Trump'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: 

Netanyahu ile bu akşam Beyaz Saray'da görüşeceğiz. Gazze'yi konuşacağız. O bu sorunu çözmek istiyor.

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