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Birinci parti AK Parti mi CHP mi tartışmasını bitiren anket! İşte GENAR verileri

Birinci parti AK Parti mi CHP mi tartışmasını bitiren anket! İşte GENAR verileri

CHP birinci parti konumuna çıktığını iddia ederken, AK Parti zirvedeki konumunu devam ettirdiğini söylüyordu. Peki son anketler ne diyor? GENAR anket şirketinin sahibi İhsan Aktaş "Siyasette birinci parti tartışması sona erdi" diyerek Temmuz ayı anket sonuçlarını paylaştı.

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GENAR anket şirketinin Temmuz ayı anket verilerini GENAR'ın sahibi İhsan Aktaş sosyal medya hesabından paylaştı. Aktaş, "Siyasette birinci parti tartışması sona erdi, GENAR Türkiye Raporu" diyerek anket verilerini yayınladı. GENAR anketine göre birinci sırada AK Parti bulunurken, CHP farkı hayli kapatmış görünüyor. DEM ve MHP'nin oyları birbirine yakın çıkarken, İYİ Parti ile Zafer partisi de aynı kulvarda yer aldı.

İşte Temmuz ayı GENAR anket sonuçları:
AK PARTİ %35,2
CHP %32,0
DEM PARTİ %9,8
MHP %9,0
İYİ PARTİ %3,9
Zafer Partisi %3,2
Yeniden Refah %3,1
TİP %1,3
Anahtar Partisi %1,3
Diğer %1,2

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