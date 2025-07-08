Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zeydan Karalar, ifadesinde "Ben yaklaşık 12 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Çağrıldığımda gelebilecek biriyim. 4 gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değildir. Bu siyasi bir operasyondur." dedi.

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CHP’li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Zeydan Karalar, ifadesinde Baki Nugay’ı belediyenin müteahhidi olması sebebiyle tanıdığını ifade ederek “Tanışmak için makamıma gelmişti. Bu görüşmede iddia ettiği gibi hak edişler karşısında para talep edildiği hususu konuşulmamıştır, tamamen iftiradır. Firma önceki AK Parti döneminde ihale almış ben başkan seçildikten sonra da belediyemiz ile çalışmaya devam etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar'ın ifadesinin devamı şöyle:

-“Önceki dönemde ödemeler nasıl yapıldıysa kendi dönemimizde de aynı şekilde ödemeleri geciktirmeden yapmaya çalıştık. Hak ediş evrakları incelendiğinde ödemeleri geç alıp almadıkları incelendiğinde görülecektir. Herhangi bir icbar söz konusu değildir.

-Baki Nugay 2016 yılında ortaklıktan ayrıldığını beyan etmiş, 2019 yılında ise para verdiğini iddia etmiştir, bu husus açıkça tutarsızdır. Ortaklıktan ayrılan birinin devam eden iş kapsamında para vermesi hayatın olağan akışına aykırıdır.”

-“Belediyemizde taşımacılık ile ilgili 2014 yılı sonunda ihaleye çıkılmıştı ancak ihale konusu rekabetin sağlanmaması nedeniyle yapılan ihaleyi Barka ve Albayrak ortak girişimi almıştı. Bu ihaleyi de Kamu İhale Kuruluşu iptal etmiş. Arkasından KİK kararının mahkemece iptali üzerine Barka ve Albayrak şirketleri ile sözleşme imzalandığını hatırlıyorum. İhale öncesinde de firma ile bir anlaşma söz konusu değildir.”

Benim talimatım olmadı

-“Özcan Zenger temizlik işlerinden sorumluydu. Görevi gereği firma yetkilileri ile görüşmesi normaldir. Ancak dosyada belirtilen ve para verildiği iddia edilen tarihlerde firma yetkilileri ile neden görüştüğünü bilmiyorum, bu sorunun muhatabı kendisidir, aralarındaki ilişkiyi ben bilemem. Benim kendisine bir talimatım olmamıştır. Firma yetkililerine ya da bir kişiye yönlendirmişliğim yoktur. Baki Nugay’ın cezaevi koşullarından dolayı sağlıklı bir ifade vermediğini düşünüyorum."

Çağırsanız gelirdim

“Ben yaklaşık 12 yıldır belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Halihazırda Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Öncesinde de görevlerim vardı.