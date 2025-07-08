BIST 10.008
DOLAR 40,02
EURO 47,01
ALTIN 4.278,61
HABER /  POLİTİKA

Antalya'da Muhittin Böcek'in yerine başkan seçilecek meclis çoğunluğu bakın kimde

Antalya'da Muhittin Böcek'in yerine başkan seçilecek meclis çoğunluğu bakın kimde

ANTALYAValiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanma kararı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılması kararı aldı. Seçimde 112 üye oy kullanacak. Antalya meclisinde çoğunluk CHP'de...

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

ANTALYA İÇİN BAŞKAN SEÇİLECEK
5393 Sayılı Belediye Kanunun 45'inci maddesi gereğince (Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır) Antalya Valiliği, 45'inci maddeyle ilgili süreci başlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin imzalı Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıyla, meclisin 11 Temmuz Cuma günü toplanması kararını iletti.

CHP'nin 76, AK Parti'nin 22, MHP'nin 10, DP'nin 3 ve 1 de bağımsız meclis üyesi bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi, toplantıda başkan vekilini seçecek. 

MUHİTTİN BÖCEK'İ OĞLU VE ONUN ESKİ EŞİ YAKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında geçen cumartesi günü gözaltı kararı verildi. Başkan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise ailesiyle beraber İtalya'da olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI
Başkan Böcek ise 2 saatlik savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararı sonrasında Böcek, Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklama kararını İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, dün akşam saatlerinde, Başkan Muhittin Böcek'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da eşini ve iki çocuğunu bıçaklayan kişi cami tuvaletinde yakalandı
Batman'da eşini ve iki çocuğunu bıçaklayan kişi cami tuvaletinde yakalandı
Baba Hasan İmamoğlu ile görüşen Hayati Yazıcı teklif götürdü iddiası! Yazıcı'dan sert tepki
Baba Hasan İmamoğlu ile görüşen Hayati Yazıcı teklif götürdü iddiası! Yazıcı'dan sert tepki
CHP'li Özgür Çelik ifadeye çağrıldı! Hileli seçim soruşturmasında flaş gelişme
CHP'li Özgür Çelik ifadeye çağrıldı! Hileli seçim soruşturmasında flaş gelişme
Özgür Özel için şok hamle! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı dosya Meclis'te
Özgür Özel için şok hamle! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı dosya Meclis'te
Şehit cenazesinde öğrendi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için savcılık talimatı
Şehit cenazesinde öğrendi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için savcılık talimatı
Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti
Ümit Özdağ 'MİT' davasından beraat etti
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden sendika isyanı proförden çok maaş isteniyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden sendika isyanı proförden çok maaş isteniyor
İmamoğlu'nun diploma davası eylülde görülecek
İmamoğlu'nun diploma davası eylülde görülecek
Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu...
Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu...
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzattı
HAVELSAN "TS EN ISO 56001 belgesi" alan ilk yazılım şirketi oldu
HAVELSAN "TS EN ISO 56001 belgesi" alan ilk yazılım şirketi oldu
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı yeni formatla başlıyor
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı yeni formatla başlıyor