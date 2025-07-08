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Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu...

Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu...

Batman'da 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.

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Batman'da 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.

BATMAN'DA MUCİZE OLAY

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevda adı verilen bebek 27. haftada 905 gram olarak dünyaya geldi.

Batman'da 905 gramlık Sevda Bebek 2 aylık tedaviyle hayata tutundu... - Resim: 0

Erken doğduğu için 60 gün yoğun bakımda kalan bebek, doktorlar tarafından yapılan takipler sonucunda 2 kilo 70 gram ağırlığa ulaştı.

ANNE SÜTÜYLE BESLENİYOR

Anne sütüyle beslenmeye başlayan Sevda bebek taburcu edildi.
Aile, sürece katkı sunan doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

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