AK Parti'nin Kızılcahamam kampı yeni formatla başlıyor

AK Parti’nin geleneksel Kızılcahamam kampı, bu yıl “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” sloganıyla 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kampın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik liderliğini yansıtacak yeni formatta ve dijital destekle planlandığını açıkladı.

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AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın verdiği bilgilere göre, bu yıl kamp “Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik” temasıyla düzenlenecek. İnan, kampın formatında bu yıl yeniliğe gidildiğini ve içeriğin daha verimli istişareler sunacak şekilde yeniden kurgulandığını belirtti.

Kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor. İnan, Kızılcahamam kamplarının Erdoğan’ın hem iç hem dış politikaya dair önemli mesajlar verdiği bir platform haline geldiğini vurguladı.

İnan, bu yılki kampın içeriğinde “güvenlik”, “toplum”, “ekonomi” ve “kalkınma” başlıklarının öne çıkacağını belirterek, katılımcıların soru-cevap ve panel oturumlarıyla aktif katılım sağlayacağı bir format planlandığını ifade etti. Kamp süresince kabine üyeleri de branşlarına göre salonlarda katılımcılarla bir araya gelecek.

Kampın hemen öncesinde, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak politika ve çalışma takviminin oluşturulması amacıyla bir “Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlenecek. Bu çalıştayın, önümüzdeki döneme dair yol haritasının belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.

Eyyüp Kadir İnan, Erdoğan’ın bölgesel ve küresel krizlerdeki liderliğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın Karabağ’dan Ukrayna’ya, Kıbrıs’tan Orta Doğu’ya uzanan diplomatik hamleleri dünya siyaset tarihinde altın harflerle yerini alıyor” dedi. Bu liderliğin temelinde halk desteğinin yattığını belirten İnan, Erdoğan’ın bu destekle Türkiye’yi küresel bir aktöre dönüştürdüğünü ifade etti.

Erdoğan programları anlık olarak takip edilebilecek

Katılımcı deneyimini artırmak için kamp süresince mobil bir uygulamanın da kullanılacağı açıklandı. Bu uygulamayla kamp takvimi, salon planları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programları anlık olarak takip edilebilecek.

Üç gün sürecek olan kampın sonunda, AK Parti’nin önümüzdeki dönem siyaset ve reform ajandasının daha da netleşmesi bekleniyor.