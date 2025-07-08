MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: Sokak sokak gez de görelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sokak ile tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bahçeli, Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun, milleti bulursun." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin hedefinde Özgür Özel vardı. Özel'in Erdoğan için “Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Televizyondan izlersiniz meydanları, Mısır’daki gibi.” ifadelerine Bahçeli sert tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları

"Vatan ve millet sevgisini her şeyin önünde tuttuk. Yeri geldi yardan geçtik ama ülkülerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik.

12 askerin şehit olması

Maalesef 6 Temmuz 2025 Pazar günü aldığımız kara haberle kahrolduk. Teröristler tarafından kullanılan mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

"Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında"

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyorken, maruz kaldığımız bu müessif olayın bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum.

Türkiye'miz tarihi bir sürecin tam ortasında, huzur ve barış menziline doğru hızla mesafe alırken İç ve dış kaynaklı provokasyon ve dedikodu iklimini sıcak tutmak isteyenlerin varlığını elbette göz ardı etmiyoruz.

Terörist Türkiye adımları sağlam ve sağlıklı biçimde atıldıkça Saklandıkları deliklerden birer ikişer ortaya çıkan fitne bazların bayağı tertiplerini bozmak bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için adeta teyakkuz halindeyiz.

Orman yangınları

Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı il valisi tarafından açıklanmıştır. Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır. Birbirinden uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır.

Duruşmalar canlı yayınlansın talebine destek

İtirafçılar yine CHP maskesi takanlardır. İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturmalar etkin şekilde, en kısa sürede tamamlanmalıdır. Savcılara güvenimiz tamdır ve gece gündüz çalıştıkları bellidir. Tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi muhtemel akıbettir. Yargı süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve gerek yoktur. Adli yılın başlaması ile Bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım. Duruşmaların canlı yayınlanmasını talep etmişti muhalefet. Biz de bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Suçlamaların odağındaki şahıslar Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu unutmamalıdır.

"Haydi buyur sokak sokak gez de görelim"

"Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim, Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz" demişti Özgür Özel. Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, germeye gerek yok. Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun, milleti bulursun.

Özel'in Mısır örneğine tepki

Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahlar gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil sakıncalıdır, sakattır. Böyle demokrasi anlayışı, özgürlük bağlılığı olamaz. Tutuklananlarla ilgili esir tanımı kullanması aymazlık ve ayıptır. DEM'in Türkiye partisi olma çabası memnuniyet vericidir. CHP'nin ise rayından çıkması düşündürücüdür.

"Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir"

Terörsüz Türkiye hedefimiz barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Kardeşliğimizin sonsuza kadar yaşatılmasına seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebeple sayın cumhurbaşkanımızın her daim yanında olacağız.