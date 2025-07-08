Medipol'den hastane konforunda evde sağlık hizmeti

Evinizin salonunda hastane kalitesinde bir röntgen çekildiğini hayal edin; bu artık bilim kurgu değil. Medipol Sağlık Grubu, taşınabilir modern cihazlarla donattığı mobil ekiplerini hastanın ayağına götürüyor. Bu yenilikçi hizmet, yatağa bağımlı veya hareket zorluğu çeken hastalar için zorlu hastane sürecini bitiriyor.

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Evinizin salonunda bir akciğer filmi çektirdiğinizi hayal edin. Ya da iş yerinizdeki bir rahatsızlık için doktorun, röntgen cihazıyla birlikte ofisinize geldiğini... Kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de bu hizmet artık bir telefon uzağınızda. Pandemiyle önemi daha da anlaşılan evde sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyan Medipol Sağlık Grubu, mobil ekipleriyle hastaneyi hastanın ayağına götürüyor.

FİLM ÇEKTİRMEK İÇİN HASTANEYE GELMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu, evde sağlık hizmetinin ulaştığı noktayı şöyle anlattı: “Evde sağlık sadece muayene hizmeti değil; gerektiğinde antibiyotik tedavisi, kan tahlilleri, serum uygulaması hatta artık akciğer filmi gibi görüntüleme işlemlerini de içeriyor. Yaşlı, engelli ya da taburcu olmuş bir ortopedik hastanın hastaneye taşınması riskli ve zor. Biz doğrudan hastanın evine gidiyoruz, yatağında ya da oturduğu yerde çekim yapabiliyoruz.”

MOBİL TEKNOLOJİ İLE ANINDA DİJİTAL AKTARIM

Dr. Kansu, kullanılan cihazların taşınabilir, modern ve pratik olduğunu belirterek,“Çekim yapılan görüntüler anında hastane sistemine yükleniyor. Hekim ister evde hastayla birlikte olsun, ister hastanede filme anında ulaşabiliyor. Bu hem zamandan hem de iş gücünden kolaylık sağlıyor” diye konuştu. Göğüs, ortopedi, dahiliye gibi pek çok branştan hekimin talep ettiği görüntülemelerin ev ortamında gerçekleştirilebildiğini aktaran Dr. Kansu, uzman hekim, teknisyen ve hemşire kadrosuyla hasta konforunun önceliklendirildiğini söyledi. Dr. Kansu, “Hastanın evindeki pozisyonuna göre en uygun açıdan görüntü alınıyor. Bu sayede hem çekim kalitesi hem hasta güvenliği sağlanıyor”dedi.

HASTA YAKINI: “EVDE HİZMET BÜYÜK KOLAYLIK”

Evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta yakını Dursun Demirses, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

“Annem yürüyemiyor, konuşamıyordu. Onu doktora götürmek çok zordu, iki kişiyle zar zor taşıyorduk. Medipol ekibi evimize geldi, hem film çekildi hem de detaylı değerlendirme yapıldı. Gerçekten çok memnun kaldık. Bu hizmet hayat kurtarıyor.”