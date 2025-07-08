Motorinin litresi kaç lira? 9 Temmuz'dan geçerli yeni zam geldi benzinin litresi ise...

ÖTV zamlarının etkisi geçmeden akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra zam gelecek. Depoları doldurun zira 9 Temmuz çarşamba günü motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş daha pahalı olacak. Benzinin litre fiyatı ÖTV zammı sonrasında 51-52 lira civarında.

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Temmuz ayının ilk haftasında açıklanan Yİ-ÜFE verilerine bağlı olarak akaryakıt ürünlerine otomatik ÖTV zammı gelmişti. Bu zamla benzin 2,26 TL, motorin 2,12 TL, LPG’ye ise 97 kuruş zamlanmıştı. ÖTV zammıyla benzinin litresi 51-52 TL seviyelerine çıkarken, motorin de 53 TL sınırını geçmişti. Motorinde zam fırtınası dinmedi bu kez petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle zam geldi.

Bu gece motorine ne kadar zam var?

Brent petrolün yeniden 69 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte motorin grubuna 9 Temmuz çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.70 TL zam yapılacak.

Motorinin litresi kaç lira olacak?

Geçtiğimiz hafta gelen ÖTV zammıyla 53 lira sınırını geçen motorin bu gece yapılacak zamla 55 liraya dayanacak. 1.70 TL’lik zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da yeniden 54 TL’ye çıkacak. İzmir ve Ankara’da ise 55 TL civarında olacak.

Benzinin litresi kaç lira?

Şu anda benzin fiyatları için bir zam haberi bulunmuyor. Ancak petroldeki yükseliş devam ederse zam yolda deniyor. Benzinin litre fiyatı 51 lira civarında. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT

Motorin: 52,36 TL/LT

LPG: 26,06 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT

Motorin: 52,25 TL/LT

LPG: 25,46 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 51,87 TL/LT

Motorin: 53,22 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,19 TL/LT

Motorin: 53,55 TL/LT

LPG: 25,91 TL/LT