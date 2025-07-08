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Ankara'da "Kafes" operasyonu: 25 şüpheli yakalandı, 5 milyon TL ele geçirildi

Ankara'da "Kafes" operasyonu: 25 şüpheli yakalandı, 5 milyon TL ele geçirildi

Ankara'da, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen, tehdit ve darp yoluyla para alan 25 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünce "Kafes" operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri tespit edildi.

Buluşma bahanesiyle iş yerine davet edip ardından yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin, bu yöntem üzerinden tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutup, nakit, POS cihazı veya doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurları sosyal medyada engelledikleri anlaşıldı.

Sistemi yöneten şüphelilerin her bir rolü organize ettiği, "Yazıcı" olarak adlandırılan kişilerce internet üzerinden mağdurlarla iletişim kurulduğu, rolü gereği "Serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 30 olayın gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, olaylara karıştığı belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 5 milyon lira ve 4 silah ele geçirildi.

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