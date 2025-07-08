Kassam Tugayları İsrail askerlerini pusuya düşürdü: 5 ölü 14 yaralı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü, 14'ünün yaralandığı belirtildi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 5 askerin öldüğü, 2'si ağır 14 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Ölen askerlerin, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan Moshe Nissim Frech, Meir Shimon Amar, Noam Aharon Musgadian ve Başçavuş Moshe Shmuel Noll ile Kuzey Tugayı'ndan Benyamin Asulin olduğu belirtildi.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen İsrailli asker sayısının 888'e yükseldiği ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Beyt Hanun'da İsrail askerlerine karşı kurulan pusuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Ordunuzun itibarını yerle bir edeceğiz" yazılı paylaşımda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve savaşı devam ettiği sürece asker cenazelerinin de gelmeye devam edeceği kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu ise dün akşam Beyt Hanun'da ilerlemekte olan piyade askerlerin yola döşenen 2 bomba patlatılarak hedef alındığını belirtti.

Saldırıda yaralanan askerlerin tahliyesi için başka bir birliğin gönderildiği, bunlara da ateş açıldığı ve ölü sayısının arttığı, bunun üzerine komplike bir hal alan tahliye için ek kuvvetlerin gönderildiği aktarıldı.

Netzah Yehuda Taburu, İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin orduya dahil edilmesi için 1999'da kuruldu. Halihazırda bünyesinde yaklaşık 1000 askerin bulunduğu Tabur, daha çok işgal altındaki Batı Şeria'da ve 2024'ten bu yana da Gazze'de görev yapıyor.