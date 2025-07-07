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Serdal Adalı'dan Orkun için büyük operasyon

Serdal Adalı'dan Orkun için büyük operasyon

Transfer görüşmeleri yapmak üzere Portekiz'e uçan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Benfica yönetimiyle toplantı halinde olduğu belirtildi.

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı devreye girerek Portekiz'e gitti.

İlk hedefi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü olan Adalı, iki ismin de transferini bitirmek istiyor

ADALI ÜÇ TRANSFERİ BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR

A Spor'un haberine göre Başkan Adalı, Benfica yönetimiyle toplantı halinde. 

İki taraf arasında yapılan toplantıda Orkun Kökçü ve Schjelderup transferleriyle birlikte, Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si konuları masaya yatırıldı.

"ORKUN KÖKÇÜ İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Ayrıca Övünç Özdem'e konuşan Serdal Adalı, "Orkun Kökçü için uğraşıyoruz, zor bir transfer." ifadelerini kullandı.

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