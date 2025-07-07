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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan’dan BRICS Zirvesi’nde Lavrov görüşmesi

Hakan Fidan’dan BRICS Zirvesi’nde Lavrov görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıkları ele alındı.

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

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