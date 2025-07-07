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Metrobüs alev alev yandı, yolcular tahliye edildi

İstanbul Bakırköy’deki İncirli metrobüs durağında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Yolcuların tahliye edildiği olayda can kaybı yaşanmazken, çevre güvenliği sağlanarak yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

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İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ!

Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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