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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.

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