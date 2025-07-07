UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Bakan Güler açıkladı! Türkiye'yi yasa boğan olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek

CHP lideri Özgür Özel: "Aklım da almıyor, içime de sinmiyor"

Bu ülke tüm vatandaşlarının hesabına 150 bin yoksul olana 400 bin lira yatırıyor

12 asker nasıl şehit oldu? Sayının çok olması kahretti ama sebebi gururlandırdı