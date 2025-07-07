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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına sayılı günler kala gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından başlayan süreçte, örgütün önümüzdeki günlerde silah bırakması bekleniyor. Süreç kapsamında bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 15.00'te başladı. Görüşme 1 saat sürdü.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti - Resim: 0

Pervin Buldan: Konuşacağız tartışacağız

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, ziyarete ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu ikinci görüşme. Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor artık. Ve bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var, görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendi heyetiyle, biz de heyet olarak bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Bu görüşmeye biz, çok büyük bir anlam biçiyoruz."

DEM Parti Mardin Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, "Bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce sayın eş genel başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri, sonrasının gereklilikleri konusunu bugün sayın Cumhurbaşkanı ile ve heyeti ile istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi açıklayacağız, kendilerini dinleyeceğiz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti - Resim: 1

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