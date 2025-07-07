Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin üçüncü haftası için Hollanda’ya gidiyor. Apeldoorn kentinde 9-13 Temmuz'da oynanacak maçlarda milliler güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi (VNL) serüveninde üçüncü haftaya Hollanda’da devam edecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn kentinde oynanacak karşılaşmalarda Filenin Sultanları, ev sahibi Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

9 Temmuz Çarşamba:

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma:

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar:

21.00 Sırbistan-Türkiye

MİLLİ TAKIM KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kadroya ilişkin yapılan bilgilendirmede, iki önemli oyuncunun eksikliği dikkat çekti. Hande Baladın'ın tedavisinin devam ettiği ve bu nedenle kadroya alınmadığı, Cansu Özbay’ın ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadığı belirtildi.