BIST 10.150
DOLAR 40,00
EURO 46,98
ALTIN 4.246,47
HABER /  GÜNCEL

Abdullah Gül’den şehit askerler için taziye mesajı

Abdullah Gül’den şehit askerler için taziye mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, silahların sustuğu bir dönemde 12 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

Abone ol

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son günlerde meydana gelen ve 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Silahların büyük ölçüde sustuğu bir süreçte yaşanan bu kayıpların kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Gül, hem şehit ailelerine hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Gül mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Silahların sustuğu bir dönemde 12 askerimizin şehit düşmesinden büyük bir üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim. Tedavisi süren askerlerimize de acil şifalar diliyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava
Cumhuraşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava
CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
Emine Erdoğan'dan şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan'dan şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı
Gazze'de 1 çuval un için gittiği yardım noktasında kurşunlayarak öldürdüler
Gazze'de 1 çuval un için gittiği yardım noktasında kurşunlayarak öldürdüler
12 asker zehirlenmedi boğularak şehit oldu Abdullah Ağar açıkladı
12 asker zehirlenmedi boğularak şehit oldu Abdullah Ağar açıkladı
Eski AK Partili vekile AK Parti'den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"
Eski AK Partili vekile AK Parti'den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"
Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temeli atıldı yıllık 175 milyon TL tasarruf
Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temeli atıldı yıllık 175 milyon TL tasarruf
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi
Gazeteci Hikmet Çetinkaya yaşamını yitirdi
Türk Ekonomi Bankası "Yıldız Bankacılık" programını tanıttı
Türk Ekonomi Bankası "Yıldız Bankacılık" programını tanıttı
Oktay Kaynarca'dan trafik çilesine son! Bulduğu çözüme çok şaşıracaksınız...
Oktay Kaynarca'dan trafik çilesine son! Bulduğu çözüme çok şaşıracaksınız...
Emine Erdoğan'dan şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan'dan şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı