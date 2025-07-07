Abdullah Gül’den şehit askerler için taziye mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, silahların sustuğu bir dönemde 12 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son günlerde meydana gelen ve 12 askerin şehit olduğu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Silahların büyük ölçüde sustuğu bir süreçte yaşanan bu kayıpların kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Gül, hem şehit ailelerine hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Gül mesajında şu ifadelere yer verdi: