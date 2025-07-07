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HABER /  POLİTİKA

CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP'li belediyelere peş peşe yapılan operasyonların ardından partiden yeni bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

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CHP, belediye başkanlarına yönelik peş peşe yapılan operasyonlar sonrası harekete geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

CHP'li başkanlar 10 Temmuz'da Ankara'da toplanacak

Son gözaltı ve tutuklamaların ardından edinilen bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

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