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Aksaray'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ısı sistemleri ve basınçlı kazan üretimi yapılan fabrikada patlama oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kazan patladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Patlamada Yakup Gül (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da patlama! Ölü ve yaralılar var - Resim: 0

Aksaray Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sıcak su boyler kazanları ve elektrikli termosifon üretimi yapan bir fabrikada iş kazası meydana gelmiştir. Kazada fabrika çalışanı Yakup Gül yaşamını yitirmiş, üç çalışan ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların sağlık durumları iyi olup, tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari süreç başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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