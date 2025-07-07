Irak'ta mağarada metan gazından şehit olanların sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda bir mağarada arama-temizleme faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan asker sayısı 12'ye yükseldi.

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Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde bir mağarada metan gazından etkilenen 19 askerden 12'si şehit oldu. Askerlerimiz zehirlenme sonrası kaldırıldıkları hastanelerde tedavi görüyordu.

İlk olarak 5 askerin şehit olduğu belirtilmiş bu sabah 3 askerin daha şehit olduğu haberi verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, az önce yaptığı yazılı açıklamada şehit sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Banaklıktan yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada 2022’de şehit olan üsteğmenin cenazesini arama çalışmaları sırasında, teröristlerden temizlenmiş bir mağarada arama yapıldığı sırada 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye sevk edilen askerlerden beşinin şehit olduğunu açıklamıştı.

19 askerin zehirlendiği olayda şehit olan 5 askerin kimlikleri dün açıklanmıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklamasında "İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Metan gazı nedir?

Metan gazı, karbondioksitten (CO2) sonra atmosfere en çok salınan yanıcı ve patlayıcı bir sera gazı. Normal koşullarda zehirli olmayan metan gazı, yüksek konsantrasyonda boğucu gaz olabiliyor.