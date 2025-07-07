SGK şehit özel harekat polisinin maaşını iptal etti! 3 kızı doktor diğerleri tıp öğrencisi

Özel harekat polisi Tekin Tuturga İdlib’de kalp kriziyle şehit oldu. Ailesine aylık bağlandı. SGK ‘Kalbi vardı’ deyip açtığı davayı kazandı ve şimdi aylığı iptal etti hem de 1.5 milyon lira geri ödeme istiyor.46 yaşında vefat eden polisin üç kız çocuğu bulunuyor. Şehidin en büyük kızı, tıp fakültesini bitirerek yeni doktor oldu, diğer iki kızı ise okuyor. Ailenin 1.5 milyonu geri ödeyecek gücü bulunmuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2020 yılında Suriye’nin İdlib şehrinde başlattığı operasyon kapsamında bölgede Özel Harekat Polisi Tekin Tuturga da görevliydi. İstirahatteyken fenalaşıp kalp krizi geçiren Tuturga’ya ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Polis, Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekin

Tuturga’nın cenazesi memleketi Adana’da askeri törenle kaldırıldı. Tuturga için “Şehit Belgesi” verildi ve ailesine de aylık bağlandı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) daha sonra “Zaten kalp hastasıydı. Şehit sayılmaz, aylık bağlanamaz” diyerek dava açtı.

Aylık iptal edilde aileden 1.5 milyon istendi

Görülen dava sonrası mahkeme, SGK’yı haklı buldu ve aileye ödenen aylık iptal edildi. SGK, şehidin ailesine mahkeme sonuçlanana kadar ödenen 1,5 milyon lirayı da geri istedi.

46 yaşında vefat eden polisin üç kız çocuğu bulunuyor. Şehidin en büyük kızı, tıp fakültesini bitirerek yeni doktor oldu, diğer iki kızı ise okuyor.

Şehit polis Tekin Tuturga için askeri tören düzenlenmişti. Törende konuşanlar şehide övgüler yağdırıp, üzüntülerini dile getirdiler. Aradan 5 yıl geçti, şimdi şehit bile sayılmıyor, ailesinden para isteniyor.

Anne iki gözü iki çeşme ağlıyor

Şehidin eşiyle görüşen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ailenin 1,5 milyon TL’yi ödeyecek gücünün olmadığını söyledi. Konuyu SGK Başkanı Raci Kaya’ya ilettiğini ifade eden Bakırlıoğlu şunları söyledi:

-“Eşi iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ödeme gücü yok. Üç kızdan birisi doktor olarak mezun oldu. Diğer ikisi de tıp fakültesi ve fen lisesinde okuyor. Zorluklar içerisinde pırıl pırıl evlatlar yetiştiren bir aile. SGK’nın daha hassas davranması lazım.”