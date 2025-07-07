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Bakan Hakan Fidan'dan BRICS'te İsrail'in saldırganlığıyla ilgili açıklama

Bakan Hakan Fidan'dan BRICS'te İsrail'in saldırganlığıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirdiğini belirterek, "İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir." dedi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, dün Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka" başlıklı oturumda konuştu.

Fidan, çok taraflılıktan geri adım atmanın göze alabilecekleri bir seçenek olmadığını söyleyerek, bunun uzun süredir ilerlemenin itici gücü olduğunu; sivil havacılıktan halk sağlığı sistemlerine, adil ticaretten dijital alandaki standartlara kadar günlük yaşamı etkilediğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirdiğine dikkati çeken Fidan, "Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların meşruiyeti açısından ciddi bir krizdir. İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir." diye konuştu.

Fidan, tam da bu nedenle, Türkiye'nin çabalarını barışçıl çözüme ve gerilimin azaltılmasına yönelik olarak yoğunlaştırdığına değinerek, bölgede kalıcı barışa tam destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Küreselleşmenin karşılıklı bağımlılığı derinleştirmesiyle, değer zincirlerinin, özellikle enerji ve kritik mineraller alanında daha kırılgan hale geldiğini kaydeden Fidan, gelişmek için büyümeye, istihdama ve serbest ticarete ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Fidan, bunun da adil, kurallara dayalı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sistemiyle güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, "Dünya çok kutupluluğa yönelirken, yapay zekanın küresel yönetişimi kritik bir öncelik haline gelmektedir. Yapay zekanın yeni bir tahakküm aracına dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır." şeklinde konuştu.

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