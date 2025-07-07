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Pentagon belgeleri ifşa oldu! PKK'ya 130 milyon dolarlık dev bütçe

Pentagon belgeleri ifşa oldu! PKK'ya 130 milyon dolarlık dev bütçe

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin de aralarında bulunduğu örgüt ve gruplara DEAŞ'la mücadele adı altında 'eğit-donat' fonu kapsamında 130 milyon dolarlık bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Pentagon belgelerinde PKK/YPG'ye silah sevkiyatının devam edeceği de yer aldı.

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ABD Savunma Bakanlığı, önceki yıllarda bütçe ayırdığı terör örgütü PKK/YPG'yi 2026'da da es geçmedi. Pentagon'un 2026 mali yılı bütçesinde, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin de aralarında bulunduğu bazı örgütler için milyonlarca liralık kaynak talep edildi.

PKK'ya 130 milyon dolarlık dev bütçe

Irak, Suriye ve Lübnan’da DEAŞ’la mücadelede “eğit-donat” fonu talebi ve gerekçelerinin yer aldığı Pentagon belgesine göre, PKK/YPG ve Suriye’nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) “eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine” 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

Belgede PKK/YPG’ye eğit-donatlar dışında hafif silahlar verilmeye devam edeceği belirtilirken, DEAŞ’la mücadeleye gerekli desteğin verilmemesi halinde bu durumun DEAŞ’ın canlanarak bölge ülkeleri ve ABD’nin güvenlik çıkarlarını tehdit edebileceği öne sürüldü.

7 milyon 420 bin dolar SÖO'ye

2026 için istenen 130 milyon dolarlık kalemin 7 milyon 420 bin doları SÖO için ayrılırken, grubun faaliyetlerini Badiye Çölü’ndeki DEAŞ unsurlarına genişletebileceği ifade edildi.

DEAŞ'la mücadeleye dev kaynak 

Pentagon’un Suriye’ye DEAŞ’la mücadele adı altında PKK/YPG ve diğer bazı grupları aktardığı toplam bütçe 2025’te 147 milyon dolar, 2024’te ise 156 milyon dolardı.

Pentagon belgesinde, ilk kez Lübnan da yer aldı. Buna göre Bakanlık, Lübnan ordusunun terörle mücadele kabiliyetine destek vermek için 15 milyon dolarlık bir kalem oluşturmayı hedefliyor.

Lübnan ordusunun özellikle Güney Litani bölgesinde (İsrail’le) ateşkesin uygulanmasına yoğunlaştığı bu nedenle Levant bölgesinde DEAŞ’ı kalıcı olarak yenilgiye uğratabilmek adına desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan belgede, DEAŞ’ın Suriye-Lübnan sınırının geçirgen kısmından ikmal ve militan toplama kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

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