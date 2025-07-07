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Bungalov dolandırıcılığıyla büyük vurgun! Tam 636 milyon TL

Bungalov dolandırıcılığıyla büyük vurgun! Tam 636 milyon TL

Sosyal medya platformları üzerinden bungalov ev kiralama ilanı veren dolandırıcılar 105 kişiyi ağına düşürdü. Vatandaşları 636 milyon 893 bin lira dolandıran şüpheliler için operasyonun düğmesine basıldı. 8 şüpheli, Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformları üzerinden bungalov ev kiralama ilanı veren dolandırıcılar için harekete geçti. Şüphelilerin ülke genelinde 105 kişiyi dolandırarak 636 milyon 893 bin 14 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

6 şüpheli tutuklandı

Alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 TL işlem hacmi olduğu anlaşılan 8 şüpheli şahsa yönelik Diyarbakır merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak illerinde 1 Temmuz'da eş zamanlı operasyon yapılarak 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.

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