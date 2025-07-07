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Altun’dan Özel’e sert tepki: Sokak çağrıları anarşiye hizmet eder

Altun’dan Özel’e sert tepki: Sokak çağrıları anarşiye hizmet eder

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basın toplantısındaki açıklamalarına tepki göstererek, kullanılan ifadelerin tehditkâr ve provokatif olduğunu, anayasal kurumları ve toplumsal barışı hedef aldığını belirtti. Altun, sosyal medya paylaşımında, Özel’in söylemlerinin “sokak vesayetinin dili” olduğunu vurgulayarak, milletin iradesinin sadece sandıkta tecelli edeceğini ve demokrasiye ancak hukuk zemininde katkı sağlanabileceğini ifade etti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basın toplantısında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel’in açıklamalarını “tehditkâr ve provokatif” olarak nitelendirerek, bu ifadelerin siyasi nezaket sınırlarını aştığını, anayasal kurumları, toplumsal barışı ve millî birliği hedef aldığını söyledi.

Altun, “Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretler, kamu görevlilerine karşı sürdürülen sistematik itibarsızlaştırma kampanyaları ve milleti sokağa dökme tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir.” ifadelerini kullandı. Hukuk devleti ilkesini hatırlatan Altun, “Milletin iradesi yalnızca sandıkta tecelli eder, sokakları adres gösteren anlayış demokrasiye değil anarşiye hizmet eder.” dedi.

Altun açıklamasında, devletin her türlü tehdide karşı gücünü ve kararlılığını koruduğunu vurgulayarak, kamu düzenini tehdit eden her türlü söylemin hukuk çerçevesinde karşılık bulacağını belirtti. Siyasi aktörleri sorumlu bir dil kullanmaya çağıran Altun, “Demokrasi, tehdit ve sokak çağrılarıyla değil, millet iradesiyle ve hukuk zemininde güçlenir.” ifadelerine yer verdi.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı:

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