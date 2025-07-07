Skandal belge ortaya çıktı! PKK'ya 130 milyon dolar...

ABD Savunma Bakanlığı, 2026 mali yılı bütçesi kapsamında Suriye'de PKK/YPG'nin de dahil olduğu gruplara yönelik "eğit-donat" programı için 130 milyon dolar talep etti. Pentagon’un hazırladığı belgede, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle yapılacak bu yardımın büyük kısmının PKK/YPG’ye aktarılması öngörülürken, Lübnan ordusu için de ilk kez 15 milyon dolarlık destek planlandı.

Abone ol

ABD Savunma Bakanlığının 2026 mali yılı bütçesinde, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin de bulunduğu gruplara “eğit-donat destek fonu” için 130 milyon dolar talep edildi.

Irak, Suriye ve Lübnan’da DEAŞ’la mücadelede “eğit-donat” fonu talebi ve gerekçelerinin yer aldığı Pentagon belgesine göre, PKK/YPG ve Suriye’nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) “eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine” 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

Belgede PKK/YPG’ye eğit-donatlar dışında hafif silahlar verilmeye devam edeceği belirtilirken, DEAŞ’la mücadeleye gerekli desteğin verilmemesi halinde bu durumun DEAŞ’ın canlanarak bölge ülkeleri ve ABD’nin güvenlik çıkarlarını tehdit edebileceği öne sürüldü.

2026 için istenen 130 milyon dolarlık kalemin 7 milyon 420 bin doları SÖO için ayrılırken, grubun faaliyetlerini Badiye Çölü’ndeki DEAŞ unsurlarına genişletebileceği ifade edildi.

Pentagon’un Suriye’ye DEAŞ’la mücadele adı altında PKK/YPG ve diğer bazı grupları aktardığı toplam bütçe 2025’te 147 milyon dolar, 2024’te ise 156 milyon dolardı.

Pentagon belgesinde, ilk kez Lübnan da yer aldı. Buna göre Bakanlık, Lübnan ordusunun terörle mücadele kabiliyetine destek vermek için 15 milyon dolarlık bir kalem oluşturmayı hedefliyor.

Lübnan ordusunun özellikle Güney Litani bölgesinde (İsrail’le) ateşkesin uygulanmasına yoğunlaştığı bu nedenle Levant bölgesinde DEAŞ’ı kalıcı olarak yenilgiye uğratabilmek adına desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulanan belgede, DEAŞ’ın Suriye-Lübnan sınırının geçirgen kısmından ikmal ve militan toplama kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.