Pençe-Kilit bölgesinde metan gazı faciası: 5 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, yapılan müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olduğu anımsatıldı.

Yoğun ateş nedeniyle söz konusu dönemde Bozkurt'un naaşına ulaşılamadığı belirtilerek, daha sonraki süreçte bölgenin kontrol altına alındığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği ancak tüm aramalara rağmen şehidin naaşına henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Arama çalışmalarında, Bozkurt'un naaşının bulunabileceği tüm alanların özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle tarandığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Devam eden arama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerimiz:

Ege Akar – İstihkam Üsteğmen

Abdurrahman Akdoğan – Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş

Özkan Özkanlı – Piyade Sözleşmeli Er

Mahsun Yeşildemir – Piyade Sözleşmeli Er

Ahmet Kuşak – Piyade Sözleşmeli Er