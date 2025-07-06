AK Parti kampa giriyor: Tarihler belli oldu

AK Parti’nin geleneksel Kızılcahamam kampı 11-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kampta, 2028 seçimlerine yönelik yol haritası ile sahadan gelen öneriler değerlendirilecek; güvenlik, kalkınma, toplum ve ekonomi başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki geleneksel AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta hem iç hem de dış gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak; partinin 2028 seçimlerine yönelik yol haritası oluşturulacak.

Kamp, AK Parti’nin üst düzey yönetici ve karar organlarının katılımıyla gerçekleşecek. Programa; bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile partiye bağlı yetkili kurulların üyelerinden oluşan yaklaşık 900 kişinin katılması bekleniyor.

Kamp öncesi, 11 Temmuz Cuma günü Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenecek. Bu çalıştayda AK Parti'nin uzun vadeli hedefleri, kurumsal yapının etkinliği ve saha verileri ışığında yapılacak yenilikler ele alınacak. Asıl kamp programı ise 12 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak.

Kamp boyunca dört ana başlık altında tematik oturumlar düzenlenecek:

*Güvenlik politikaları

*Kalkınma vizyonu ve yatırımlar

*Toplumsal yapıya dair değerlendirmeler

*Ekonomik göstergeler ve yeni dönem politikaları

*Bu oturumlarda, merkez yürütme kurulu üyeleri moderatörlük görevini üstlenecek, ilgili bakanlar kapsamlı sunumlar ve bilgilendirmeler yapacak.

Kampın en önemli gündemlerinden biri de teşkilatlardan gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi olacak. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde karşılaştığı talepler, vatandaş memnuniyet düzeyi ve yerel yönetim uygulamaları detaylı biçimde analiz edilecek. Kampın bu yönüyle, 2028 seçimlerine hazırlık açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kamp, 13 Temmuz Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.