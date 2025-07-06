BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  GÜNCEL

AK Parti kampa giriyor: Tarihler belli oldu

AK Parti kampa giriyor: Tarihler belli oldu

AK Parti’nin geleneksel Kızılcahamam kampı 11-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Kampta, 2028 seçimlerine yönelik yol haritası ile sahadan gelen öneriler değerlendirilecek; güvenlik, kalkınma, toplum ve ekonomi başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki geleneksel AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Kampta hem iç hem de dış gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak; partinin 2028 seçimlerine yönelik yol haritası oluşturulacak.

Kamp, AK Parti’nin üst düzey yönetici ve karar organlarının katılımıyla gerçekleşecek. Programa; bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile partiye bağlı yetkili kurulların üyelerinden oluşan yaklaşık 900 kişinin katılması bekleniyor.

Kamp öncesi, 11 Temmuz Cuma günü Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenecek. Bu çalıştayda AK Parti'nin uzun vadeli hedefleri, kurumsal yapının etkinliği ve saha verileri ışığında yapılacak yenilikler ele alınacak. Asıl kamp programı ise 12 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak.

Kamp boyunca dört ana başlık altında tematik oturumlar düzenlenecek:

*Güvenlik politikaları

*Kalkınma vizyonu ve yatırımlar

*Toplumsal yapıya dair değerlendirmeler

*Ekonomik göstergeler ve yeni dönem politikaları

*Bu oturumlarda, merkez yürütme kurulu üyeleri moderatörlük görevini üstlenecek, ilgili bakanlar kapsamlı sunumlar ve bilgilendirmeler yapacak.

Kampın en önemli gündemlerinden biri de teşkilatlardan gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi olacak. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde karşılaştığı talepler, vatandaş memnuniyet düzeyi ve yerel yönetim uygulamaları detaylı biçimde analiz edilecek. Kampın bu yönüyle, 2028 seçimlerine hazırlık açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kamp, 13 Temmuz Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Muhittin Böcek tutuklanmıştı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı, bakın ne demiş!
Muhittin Böcek tutuklanmıştı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı, bakın ne demiş!
Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Çamlıca Kulesi'ne benzer verici kuleler 30 büyükşehirde kurulacak
Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!
Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!
Son 10 günde çıkan 761 yangın! İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı
Son 10 günde çıkan 761 yangın! İletişim Başkanlığı son durumu açıkladı
Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı
Beştepe'den referandum sinyali! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı paylaştı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Müsaade etmeyiz"
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Müsaade etmeyiz"
Bakan Mehmet Şimşek: "Denetim öncesi şans tanıdık"
Bakan Mehmet Şimşek: "Denetim öncesi şans tanıdık"
Türkiye'deki yastık altındaki altının değeri dudak uçuklatıyor
Türkiye'deki yastık altındaki altının değeri dudak uçuklatıyor
Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz yıllar sonra o cenazede ortaya çıktı!
Firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz yıllar sonra o cenazede ortaya çıktı!
Antalya'da aslan saldırısı! Kaymakam uyardı: "Ormanın içine doğru kaçtı"
Antalya'da aslan saldırısı! Kaymakam uyardı: "Ormanın içine doğru kaçtı"
Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor! Heyette kimler var?
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor! Heyette kimler var?