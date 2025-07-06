Antalya'da aslan saldırısı! Kaymakam uyardı: "Ormanın içine doğru kaçtı"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı. Kaymakam Adil Karataş "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

Tarlada çalışan bir kişiyi yaraladı

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

"Yakalanması için çalışmalar devam ediyor"

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, AA muhabirine, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Öte yandan, hayvan parkında yaklaşık 30 aslan bulunduğu öğrenildi.