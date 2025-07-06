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DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor! Heyette kimler var?

DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor! Heyette kimler var?

Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bugün İmralı Adası’na gidecek olan DEM Parti heyetinde Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Van Milletvekili Pervin Buldan ve avukat Özgür Faik Erol yer alıyor. Bu ziyaret, PKK’nın silah bırakma takviminin açıklandığı kritik döneme denk geliyor.

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DEM Parti heyeti bugün bir kez daha İmralı Adası’na gidiyor. Ziyaret kapsamında PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Heyette DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Abdullah Öcalan'ın 18 yıllık avukatı Özgür Faik Erol yer alıyor. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor. Heyetin İmralı’ya yapacağı bu ziyaret altıncı görüşme olacak.

DEM Parti İmralı heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde olmak üzere 5 defa İmralı’yı ziyaret etmişti.

PKK, 12. Kongresi’nde aldığı kararla silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel yapısını feshetme kararını 12 Mayıs’ta kamuoyuna açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından silahsızlanma süreci de takvime bağlanarak 3-10 Temmuz tarihleri arasında ilk grubun silah bırakması, ardından 10-12 Temmuz’da Süleymaniye’de sembolik bir tören düzenlenmesi planlandı.

Süreç nasıl ilerledi?

İmralı’da gerçekleşen ilk görüşme 28 Aralık 2024’te yapıldı. Görüşmeye DEM Parti heyetinden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan katıldı. Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu bildirildi. Heyet, görüşmenin ardından süreci “umut verici” olarak tanımladı ve siyasi partilerle temaslarda bulunmaya başladı.

İkinci görüşme 22 Ocak 2025’te gerçekleştirildi. Öcalan, bu görüşmede Bolu’daki yangın felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, heyet de kendisine sürece dair bilgiler sundu ve Öcalan’ın çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Üçüncü görüşme 27 Şubat 2025’te yapıldı. Bu görüşme sürecin seyrini değiştiren bir eşik oldu. Öcalan, kamuoyuna  “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yaparak silah bırakma çağrısını iletti. DEM Parti heyetinde bu kez eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile birlikte milletvekilleri ve avukatlar da yer aldı. Görüşme sonrası İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen parti yönetimi, sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu.

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