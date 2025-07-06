CHP lideri Özgür Özel'den çok sert sözler: "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını." dedi.

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Milletin elinde kalan tek şey olan sandığın ortadan kaldırılmak istendiğini öne süren Özel, şöyle devam etti:

"Sandığın olmadığı, otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar. Biz bu kötülüğe karşı 108 gündür meydanlarda direniyoruz. 108 gündür hiçbir delil olmadan, 15,5 milyon insanın oy verdiği cumhurbaşkanı adayımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İstanbul'daki ve Adana'daki belediye başkanlarımızı, çok sayıda belediye meclis üyemizi ve bürokratlarımızı hapiste tutuyorlar."

"İki kasa buldular..."

Özel, "arkadaşları hakkında en ufak bir delil ve somut gösterge ortaya konulamadığını" iddia ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tam bu atmosferde, bu sabah yine bir karanlığa, bir şafak operasyonuyla uyandık. Tepeden tırnağa suça bulaşmış bir suç örgütü lideri, bildiklerini değil, bildiklerine benzettiklerini bir partiye ifade ederek, dünyaya mal olmuş ve yaptıkları görevlerle ülkelerinde takdir toplamış ve bütün dünyada da takdir edilen, ödüller alan belediye başkanlarımıza saldırmaktan çekinmediler."

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmasında, Aktaş'ın şu ana kadar adını geçirdiği bütün belediyelere operasyon düzenlendiğini savundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın "itirafçı değil, iftiracı" olduğunu ileri süren Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde söylediği rüşveti verdiğine dair bir kanıt var mı? 'Para verdik' diyorlar. O paranın konulduğu bir yer var mı? Bir kör kuruş bulundu mu? Yerde, gökte, yaylada, tarlada, kuyuda kasa arıyorlar. İki kasa buldular, birinden belediye mührü çıktı, birinden 48 tek beylik tabanca kurşunu." ifadesini kullandı.

Özel, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğuna işaret ederek, "Tüm muhalefet, AK Parti ve MHP'nin siyaseti dahil tehdit altında. Bir avuç insan bu ülkeyi vesayetle yönetmeyi kafaya takmış ve devletin bin yıllık geleneği tehdit altında. Artık bu mücadele ya demokrasi ya otokrasi mücadelesi. Sandığa sahip çıkma mücadelesi. Herkes tarihteki yerini alacak." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa..."

CHP'nin birinci parti olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sen her geçen gün yetişemeyeceğin için 'Akın koş, çelme tak' diyorsun. Dün çelmenin adı İstanbul, bugün Adana, öbür gün Adıyaman, öbür gün Antalya. Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını ama bu kadar tertemiz insanlara, 108 gündür iftira. Şimdi çıkmış, Adıyaman'a saldır, Antalya'ya saldır, Adana'ya saldır."

Özgür Özel, "2 Kasım'a sen sandık koymazsan, kasıma ben bir sandık koyarım. Koyar mıyım, koymaz mıyım hep beraber bakarız. Yok, sen sandığı elden almaya kalkarsan, sandığı hangi ellerle kurduysak, o ellerle kurtarırız. O eller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın elleri. Memleketi önce kurtaran, sonra da biz kazandık diye kılıçla, kalkanla, tüfekle değil, sandıkla yöneten eller onlar. O sandık kurulana kadar ne mücadele verildiyse, o sandık korunsun diye de o mücadele verilir." şeklinde konuştu.

Özel, şu anda düzenledikleri etkinliklerin önceden bildirilen ve güvenlik önlemleri alınan "demokrasi eylemleri" olduğunu belirterek, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Bugün dünden daha kararlıyız, yarın da bugünden daha kararlı olacağız. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapacak. Bir adım geri atan namerttir." dedi.

Kimseyi "darbe" ile tehdit etmediklerine işaret eden Özel, "Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, birtakım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Ondan hiç kimse fazladan kabadayılığa girişmesin. Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz." diye konuştu.​​​​​​​