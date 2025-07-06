BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 46,98
ALTIN 4.274,48
HABER /  GÜNCEL

CHP’li belediyelere operasyon sürecek mi? Canlı yayında kritik açıklama

CHP’li belediyelere operasyon sürecek mi? Canlı yayında kritik açıklama

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, önemli açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, CHP’li belediyelere operasyonların süreceğini söyledi...

Abone ol

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, CHP’li belediyelerde süren yolsuzluk operasyonlarını değerlendirdi. Yarkadaş, mevcut operasyonların bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulundu. Siyasette caydırıcı gücün sokağa çağırmak olmadığını vurgulayan Yarkadaş, asıl etkinin barışçıl gösterilerle sağlanabileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu uyardı

“Bu operasyonlar bir süre daha sürecek” diyen Yarkadaş,

Caydırıcı güç sokağa çağırmak değil barışçıl gösterilerdir” diye konuştu. Yarkadaş ayrıca, “Kılıçdaroğlu geçmişte İstanbul’un çok önemli bir belediye başkanını ‘Aziz İhsan Aktaş’ı CHP’li belediyelere sokmayın

diye uyardı” ifadelerini kullandı.

CHP'nin iç meselelerine de değinen Yarkadaş, partinin yekvücut bir duruş sergilemesi gerektiğini ancak parti içindeki bir kesimin bu konulara ilgisiz kaldığını belirtti. Yarkadaş, CHP'nin siyaset yapma biçiminin "trollerin anlayışına" teslim olmuş gibi göründüğünü dile getirdi. Yarkadaş, “CHP yekvücut durmalı ama partinin yarısı bu konulara ilgisiz. CHP trollerin siyaset anlayışına kendini teslim etmiş gözüküyor” dedi.

"Siyasetten para konusu kalkmak zorunda”

Programa katılan avukat Ertuğrul Akar ise belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere dikkat çekti. Akar, Belediyeler Kanunu'nun tamamen revize edilmesi gerektiğini savundu. Belediyelerin merkezi yönetimle daha yakın bir ilişki içinde olması gerektiğini belirten Akar, siyasetten para konusunun tamamen çıkarılmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Akar, “Belediyeler kanunu komple revize edilmeli. Belediyeler merkeze daha yakın tutulmalı. Siyasetten para konusu kalkmak zorunda” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Grup Başkanvekili sahnede düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
CHP Grup Başkanvekili sahnede düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Konya'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Konya'da zincirleme kaza! Yaralılar var
PKK silahları tamamen bu tarihte bırakacak! Dikkat çeken Öcalan detayı...
PKK silahları tamamen bu tarihte bırakacak! Dikkat çeken Öcalan detayı...
Uyarı sirenleri çaldı! İsrail ordusu açıkladı: Düşürüldü
Uyarı sirenleri çaldı! İsrail ordusu açıkladı: Düşürüldü
AK Partili Özalan'dan CHP lideri Özel'e tepki: Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi
AK Partili Özalan'dan CHP lideri Özel'e tepki: Siyasi tarihin en zayıf ve en bulanık ismi
CHP lideri Özgür Özel'den çok sert sözler: "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa..."
CHP lideri Özgür Özel'den çok sert sözler: "Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa..."
Galatasaray Kulübünün sağlık sponsoru belli oldu
Galatasaray Kulübünün sağlık sponsoru belli oldu
4 gündür haber alınamıyordu! Vahşet ortaya çıktı, tutuklandılar
4 gündür haber alınamıyordu! Vahşet ortaya çıktı, tutuklandılar
İstanbul'da korkunç anlar! Kontrolden çıktı 23 aracı biçti
İstanbul'da korkunç anlar! Kontrolden çıktı 23 aracı biçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret
Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için Hatay'da camilerde dua edildi
Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için Hatay'da camilerde dua edildi
İsrail müzakere heyeti, Doha’ya gidiyor
İsrail müzakere heyeti, Doha’ya gidiyor