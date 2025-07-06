CHP’li belediyelere operasyon sürecek mi? Canlı yayında kritik açıklama

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, önemli açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, CHP’li belediyelere operasyonların süreceğini söyledi...

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TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, CHP’li belediyelerde süren yolsuzluk operasyonlarını değerlendirdi. Yarkadaş, mevcut operasyonların bir süre daha devam edeceği öngörüsünde bulundu. Siyasette caydırıcı gücün sokağa çağırmak olmadığını vurgulayan Yarkadaş, asıl etkinin barışçıl gösterilerle sağlanabileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu uyardı

“Bu operasyonlar bir süre daha sürecek” diyen Yarkadaş,

Caydırıcı güç sokağa çağırmak değil barışçıl gösterilerdir” diye konuştu. Yarkadaş ayrıca, “Kılıçdaroğlu geçmişte İstanbul’un çok önemli bir belediye başkanını ‘Aziz İhsan Aktaş’ı CHP’li belediyelere sokmayın

diye uyardı” ifadelerini kullandı.

CHP'nin iç meselelerine de değinen Yarkadaş, partinin yekvücut bir duruş sergilemesi gerektiğini ancak parti içindeki bir kesimin bu konulara ilgisiz kaldığını belirtti. Yarkadaş, CHP'nin siyaset yapma biçiminin "trollerin anlayışına" teslim olmuş gibi göründüğünü dile getirdi. Yarkadaş, “CHP yekvücut durmalı ama partinin yarısı bu konulara ilgisiz. CHP trollerin siyaset anlayışına kendini teslim etmiş gözüküyor” dedi.

"Siyasetten para konusu kalkmak zorunda”

Programa katılan avukat Ertuğrul Akar ise belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere dikkat çekti. Akar, Belediyeler Kanunu'nun tamamen revize edilmesi gerektiğini savundu. Belediyelerin merkezi yönetimle daha yakın bir ilişki içinde olması gerektiğini belirten Akar, siyasetten para konusunun tamamen çıkarılmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Akar, “Belediyeler kanunu komple revize edilmeli. Belediyeler merkeze daha yakın tutulmalı. Siyasetten para konusu kalkmak zorunda” şeklinde konuştu.