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Galatasaray'dan transfere izin! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray'dan transfere izin! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Alvaro Morata'nın Como'ya transferine onay verdi.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istiyor. İspanyol oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamak istediği konuşuluyor. Tecrübeli oyuncuya, İtalya'nın Como takımı talip oldu.

Marca'nın haberine göre; Galatasaray, Morata'nın Como'ya transferine onay verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini feshedeceği iddia edildi.

Geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta forma giyen Morata, 6 gol ve 3 asistlik performansıyla şampiyonluğa katkı sağlamıştı.

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