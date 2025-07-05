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Ali Erbaş'tan çağrı: Orman yangınları için eller duaya açılacak

Ali Erbaş'tan çağrı: Orman yangınları için eller duaya açılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurdun farklı noktalarında devam eden yangınlar için bu akşam yatsı namazı sonrası camilerde dua edileceğini bildirdi.

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Yurdun farklı noktalarında, hava sıcaklığına bağlı olarak yangınlar meydana geliyor. Devam eden yangınlarda ekipler, canla başla mücadele etmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da bu kapsamda önemli bir açıklama geldi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları, camilere dua etmeye çağırdı.

"ORMAN YANGINLARININ SON ERMESİ İÇİN DUA EDECĞİZ"

Kendisinin de bu akşam Şırnak Ulu Camii'nde bulunacağını ifade eden Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ BU ANLAMLI DUAYA DAVET EDİYORUM"

Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camii’nde katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi camilerimizde yapılacak bu anlamlı duaya davet ediyorum.

"YÜCE RABBİMİZ,ÜLKEMİZİ AFET VE FELAKETLERDEN MUHAFAZA EYLESİN"

Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin; Yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin

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