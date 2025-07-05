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Barış Yarkadaş’tan CHP’ye sert eleştiriler: “TROLLİZE siyaseti ile buraya kadar”

Barış Yarkadaş’tan CHP’ye sert eleştiriler: “TROLLİZE siyaseti ile buraya kadar”

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. “Normalleşme” sürecinin partiye olumsuz yansıdığını belirten Yarkadaş, genel merkezin eleştirilere kapalı hale geldiğini, partinin ise caydırıcılığını kaybettiğini savundu.

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Yarkadaş, her gün yeni bir CHP’li belediye başkanının gözaltına alındığını ya da tutuklandığını vurguladı. "Bu insanlar dostumuz, arkadaşımız, ağabeyimiz, ablamız" diyen Yarkadaş, tüm başkanların adeta sırasını beklediğini ifade etti. CHP'nin caydırıcılık etkisi kalmadı ve bu durum, iktidarın rahatça hamle yapabilmesinin önünü açtı.

“Troller Genel Merkeze sızdı”

Parti içinde eleştiri yapılmasına müsaade edilmediğini belirten Yarkadaş, “Gerçeği söylemek isteyenler ‘TROLLİZE’ edilerek susturuldu” dedi. CHP’nin bir yankı odasına dönüştüğünü iddia eden Yarkadaş, muhalif medyanın da eleştirileri görmezden gelerek bu sürece çanak tuttuğunu belirtti.

“Veriler hayali, rakamlar astronomik”

Yarkadaş’a göre, aynı kişiye ait olduğu halde farklı şirketlermiş gibi sunulan üç araştırma şirketinin verileri "mutlak gerçek" gibi kabul ediliyor. Parti politikalarının bu “hayali istatistiklere” teslim edildiğini belirten gazeteci, bu şirketlere “astronomik rakamlar” ödendiğini ifade etti.

“Soru sormak bile hainlik sayılıyor”

“Yüzde 50.1’i nasıl alacağız?” sorusunun artık sorulamadığını söyleyen Yarkadaş, bu soruyu soranların “hain ya da AK Parti yalakası” olarak damgalandığını dile getirdi. CHP'nin muhalefet gücünün eridiğini, mitinglere olan ilginin azaldığını ve halkla temasın kaybolduğunu öne sürdü.

“Aziz İhsan Aktaş virüsü bulaştı”

Açıklamasında dikkat çeken bir başka unsur ise Aziz İhsan Aktaş eleştirisiydi. CHP’ye “bu adamın virüs gibi bulaştırıldığını” savunan Yarkadaş, sokakta halkın söyledikleriyle, sunulan istatistiklerin tamamen çeliştiğini iddia etti.

“Bu tabloyu kim taşımak ister?”

Son olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na da bir not düşen Yarkadaş, “Onun yerinde olsam görev gelse bile kabul etmezdim” dedi. Bu tablonun sorumlusu olmayan birinin sürecin faturasını üstlenmek zorunda kalacağını ifade etti.

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