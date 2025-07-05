CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın karşısında şok pankart: Valizde jammer varsa...

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna her geçen gün bir yenisi daha eklenirken CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu bölgeye asılan pankart gündem oldu. Pankartta, "Valizde jammer varsa kutuda neden baklava yok? Cumhuriyet Hırsızlık Partisi" ifadeleri yer aldı.

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CHP'nin son bir yıldaki gündemi, ardı ardına gelen soruşturmalar oldu. İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük yolsuzluk operasyonu, CHP'lilerin şikayetleriyle başladı.

Bir numara olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun onlarca yakın çalışma arkadaşı, müdürleri itirafçı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve İZBETON'la ilgili başlayan yargı sürecinde de fitili ateşleyen CHP'nin şimdiki belediye başkanı Cemil Tugay oldu.

Dün ise Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye Başkan yardımcısının baklava kutusunda rüşvet aldığı belirlendi.

Bugün yapılan son dalga operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alındı.

"Valizde jammer varsa..."

Süreç bu şekilde ilerlerken CHP İstanbul İl Başkanlığı karşısına asılan pankart gündem oldu. Pankartta, "Valizde jammer varsa kutuda neden baklava yok? Cumhuriyet Hırsızlık Partisi." ifadeleri yer aldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki kameraları karartıp yaptığı toplantıdan iki sır valizle çıkması çok konuşulmuştu. CHP valizlerin içerisinde jammer olduğunu açıklamıştı.