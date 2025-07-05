Bakan Murat Kurum: ''Yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı 1168'e ulaştı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı bin 168’e ulaşmıştır." dedi. Bakan Kurum, "Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar, devletimizin tüm birimleri sahadadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından hak sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangının meydana geldiği İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık ederek çalışmalarla ilgili son durumu değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve siyasi parti il başkanlarının da katıldığı toplantıda, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral tahliye, yangına müdahale ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Murat Kurum, 8 ilde meydana gelen orman yangınları sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sahada hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyoruz. Şu ana kadar kontrol altına alınan tüm yerlerde hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu çalışmalarda; bina hasarları, eşya hasarları, telef olan hayvanlarla ilgili ihtiyaçlar devletin ilgili birimlerince takip edilerek vatandaşımıza her türlü destek yapılmaktadır.

"Yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı bin 168’e ulaştı"

Şu ana kadar yangınlar çerçevesinde vatandaşlarımızın hesaplarına yaklaşık 16 milyon lira yatırıldı. Gerek kira gerek taşınma gerekse zarar tespitleri çerçevesinde bedelleri ödenmektedir. Yaptığımız incelemeler sonucunda Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta’da 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam bina sayısı bin 168’e ulaşmıştır.

Bu kapsamda İzmir’de Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerimizde de orman yangınları sebebiyle hasarlar meydana gelmiş ve etkilenen 13 mahallemizde 619 binada 713 bağımsız birim incelenerek, içerisinde 282 ev ve işyerinin bulunduğu 254 binamızın yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır.

AFAD’ımız yangından etkilenen tüm illerde Genel Hayatı Etkililik olurunu almış ve ilan etmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımız yangın bölgesinden tahliye edilmiş ve devletimizin misafirhanelerinde misafir edilmektedir. AFAD tarafından ilk etapta şehrimize 30 milyon lira yardım ödeneği gönderildi ve ihtiyaç halinde bu ödeneğimiz artırılacaktır.

Yangından zarar gören diğer bir ilimiz de Bilecik’ti. Burada da hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık ve Osmaneli ile Gölpazarı’nda yangından etkilenmeler oldu. Gölpazarı’nda 84 ev ve işyerimiz olan 73 binamız, Osmaneli’nde 49 ev ve işyeri olan 40 binamız yangından etkilendi. Bilecik genelinde 133 ev ve işyerimiz de yangın sebebiyle yıkık, ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edildi.

Bilecik'te de AFAD tarafından Genel Hayatı Etkililik bölgesi ilan edildi ve afetzede kardeşlerimize her türlü destek yapılmaktadır.

Yangından en çok etkilenen yerleşim yerleri olarak bakıldığında İzmir ve Bilecik’te toplamda 415 ev ve işyerimiz yanmış ağır hasar olarak kayda geçirilmiştir.

Ayrıca Adana, Hatay ve Manisa’daki yangınlarda 24 bina ağır hasar görmüş ve yangından etkilenmiş. Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar, devletimizin tüm birimleri sahadadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından hak sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki bir, iki ay içerisinde buradaki inşa faaliyetleri başlayacak ve bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza sağlam, güvenli evlerini teslim ediyor olacağız."

Bakan Kurum yangında hasar gören köylerde inceleme yapacak.