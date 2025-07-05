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Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenledi

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusuna ait birliğe ve araçlara saldırı düzenlediklerini, bu operasyon sırasında iki tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma birliklerini hedef aldıklarını açıkladı.

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Kassam Tugaylarından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentindeki Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü yakınlarında konuşlanan İsrail askerleri ve askeri araçlarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, iki İsrail Merkava tankının patlayıcılarla hedef alındığı ve her iki tankın mürettebatından ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Bir zırhlı personel taşıyıcının da roketle vurulduğu ifade edilen açıklamada, olay yerine ulaşan İsrail kurtarma birimlerinin de hafif ve orta sınıf silahlarla hedef alındığı bildirildi.

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