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Özgür Özel'in 'Manavgat' açıklaması sonrası Mustafa Varank'tan olay sözler

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski bakan Mustafa Varank'ın, CHP lideri Özgür Özel'in Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklamasının ardından yaptığı paylaşım ses getirdi.

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CHP'li Manavgat Belediyesi'ne dün yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden aldığı rüşvet ispatlandı. M.E.T'nin makam odasında baklava kutusundan avrolar çıktı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

CHP lideri Özgür Özel "Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski bakan Mustafa Varank, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasının ardından X (eski adıyla Twitter) hesabında şunları yazdı:

"Kafanız karışmasın.

Özgür Özel’in görevlendirdiği muhakkikler kameraların nasıl bantlanamadığını araştıracaklar.

Manavgat'taki hırsızlar, Ekrem abilerinin pervasızlığını öğrenmişler ama yöntemlerini öğrenememişler…"

Özgür Özel'in 'Manavgat' açıklaması sonrası Mustafa Varank'tan olay sözler - Resim: 0

Varank'ın paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Özgür Özel ne demişti?

Özel, "Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir.

-İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz, sosyal belediyecilik anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tutumumuz nettir.

-Cumhuriyet Halk Partisi; suça bulaşan Bakanlarını, ayakkabı kutularında milyonları istifleyen yakınlarını koruyanların siyasetini reddetmektedir. Somut delillere dayalı olarak, suça bulaştığı ispatlanan kim varsa Partimizde barınması mümkün olmayacağı gibi en ağır şekilde cezalandırılmasının da takipçisi oluruz. Ancak hatırlatmak isterim ki; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımız hakkında tam 107 gündür; 1 kuruş yolsuzluk bulunamamışken, hiçbir delil ortaya konulamamışken, yürüttüğümüz onur mücadelesinin Manavgat’taki bir görüntüyle lekelenmesine izin vermeyiz.

-Konu tüm yönleriyle tetkik edilecek en kısa zamanda kamuoyu bilgilendirilecektir. Talebimiz, İzmir’deki soruşturma da dahil olmak üzere tüm süreçlerde, adil ve tarafsız yargı mekanizmasının işletilmesidir. Adil ve şeffaf yargılama sonucunda, suçu ispatlananlar elbette cezasını çekmeli ancak hiçbir delil olmadan tutuklu bulunanlar da tahliye edilmelidir. Talebimiz, her yerde ve herkes için bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin yürütülmesidir." demişti.

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