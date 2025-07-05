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Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut aşkı görüntülendi...

Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut aşkı görüntülendi...

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aktaş, gittiği tatilde yeni sevgilisi Tolga Aykut ile objektiflere yakalandı.

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'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Benim Hayatım', 'Kalp Yarası', 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' gibi birçok yapımda rol alan 26 yaşındaki güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

10 KİLO VERDİ

Formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun 10 kilo verdiği öğrenilmişti.

Başarılı oyuncu Aktaş, bununla ilgili merak edilenleri "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" diye konuşmuştu.

SÜRPRİZ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aktaş, geçtiğimiz günlerde 2,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni imajını sevenlerinin beğenisine sunmuştu. 

YENİ SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Nilsu Berfin Aktaş, gönlünü kaptırdığı Mahzen Medya Yapım’ın kurucusu Tolga Aykut’la Bodrum’da görüntülendi.

İkilinin ilişkisi Çökertme Koyu’nda objektife yansıyan karelerle belgelendi. Tekneyle romantizme açılan çift, güvertede şakalaşıp, denizde aşka geldi.

Sudan çıkan oyuncunun beline havlu saran Aykut, “Centilmen sevgili” dedirtti. 

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