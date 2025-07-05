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Bakanlık harekete geçmişti! Satılık ilanlarında 1 TL oyununa kallavi ceza geliyor...

Bakanlık harekete geçmişti! Satılık ilanlarında 1 TL oyununa kallavi ceza geliyor...

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, fahiş fiyatlar ve manipülasyonların engellenmesi için konut satışlarına bir dizi düzenleme getirirken, bazı emlakçılar kurallara uymamakta ısrarcı davranıyor.

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Satılık ilanlarında mülkün gerçek değerinin yazılmasını şart koşan bakanlığın bu kararına rağmen hâlâ gerçek değerini yazmayarak vatandaşların telefonla kendilerini arayıp ilan fiyatı öğrenmeye çalışmasına neden olan emlakçılar olduğu tespit edildi.

Emlakçılar savunmalarında platformda fiyat bilgisi bölümünün doldurulması zorunlu olduğu için 1 TL yazdıklarını bakanlığa bildirirken, Kurul kararında "Tanıtımlarda yer verilen tutarın bir gayrimenkulün satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu nedenle fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ve fiyat bilgisi hakkında eksik bilgilendirmede bulunularak tüketiciler nezdinde yanıltıcılığa yol açıldığı, diğer taraftan konuya ilişkin ispatlayıcı nitelikte bilgi ve belge sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle ispat yükümlülüğünün yerine getirildiğinden bahsedilemeyeceği, söz konusu tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı ve aldatıcı nitelik arz ettiği değerlendirilmiştir" denildi.

Kurul, 10 adet ilanı kaldırttı.

FAHİŞ ARTIŞA CEZA YAĞDI

Yönetmeliğe göre, internette verilen ilanlarda; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanırken, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezasının önü açıldı.

Verdiği ilanda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen taşınmaz sahibine ilan başına 200 bin TL ceza uygulanacak.

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