BIST 10.276
DOLAR 39,86
EURO 47,00
ALTIN 4.274,87
HABER /  GÜNCEL

Devlet Bahçeli, parti yöneticileriyle akşam yemeğinde buluştu

Devlet Bahçeli, parti yöneticileriyle akşam yemeğinde buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan danışmanlarıyla birlikte Ankara ATO Congresium'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında düzenlenecek toplantılarla ilgili parti görüşlerini paylaştığı belirtildi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Genel Başkan Danışmanları ile birlikte Ankara ATO Congresium’da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekilimiz ve genel başkan danışmanlarımızla ATO Congresium’da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sayın Genel Başkanımız, MHP’nin, Türkiye için geçmişten geleceğe üstlenmiş olduğu samimi sorumlulukları ile önümüzdeki dönemde yapacağımız “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” başlığında düzenlenecek toplantılarımız hakkındaki parti görüşlerimizi paylaştılar."

ÖNCEKİ HABERLER
Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı
Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 44 şüpheliden 10'u tutuklandı
14 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!
14 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü!
Anne ve babasını öldürüp 3 yakınını yaraladı! Mahkemede bakın ne dedi
Anne ve babasını öldürüp 3 yakınını yaraladı! Mahkemede bakın ne dedi
Buca'daki orman yangınına tutuklama! Benzin dökerek...
Buca'daki orman yangınına tutuklama! Benzin dökerek...
Bakan Yerlikaya: Bilecik'teki 60 hanemize 5 milyon 745 bin lira nakdi ödeme yaptık
Bakan Yerlikaya: Bilecik'teki 60 hanemize 5 milyon 745 bin lira nakdi ödeme yaptık
Vali İzmir'i yakan elektrik direkleri dedi yalanlayan GDZ elektrik videoyla yakalandı
Vali İzmir'i yakan elektrik direkleri dedi yalanlayan GDZ elektrik videoyla yakalandı
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı
Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı
İzmir'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kardeş vurularak öldürüldü
İzmir'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kardeş vurularak öldürüldü
CHP’de İzmir çıkmazı: Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasında farklı dil farklı tepki
CHP’de İzmir çıkmazı: Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasında farklı dil farklı tepki
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP Genel Başkanı Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Aslan ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Aslan ile görüştü