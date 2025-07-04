Vali İzmir'i yakan elektrik direkleri dedi yalanlayan GDZ elektrik videoyla yakalandı
İZMİR'in gözde tatil beldeleri Çeşme, Ödemiş, Buca ve Alaçatı'yı saran orman yangınlarının sebebi için bomba bir açıklama geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, 'Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi. Gediz Elektrik açıklamayı yalanlayınca İzmir milletvekili ortaya videolu kanıt koydu. Peki GDZ (Gediz) elektrik kimin sahibi daha önce de yoldaki elektrik kaçağı çarpması ile gündeme gelmişti.Abone ol
İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı açıklandı ancak şirket yalanladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" dedi. Bölgedeki elektrik altyapısından sorumlu Gediz Elektrik Dağıtım şirketi ise bu iddiaları reddetti. Gediz Elektrik'i açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
-Sahada yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu yoktur.
CHP İzmir milletvekili Murat Bakan video paylaştı
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir elektrik hattının videosunu paylaştı. Murat Bakan şunları söyledi:
“Gedaş açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş. Alın size tespit. İYTE’den Karaburun’a giden hat
•Hatların geçtiği güzergâhta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı? Yok.
•Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli. Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi? Hayır.
•Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli. Kesilmiş mi? Hayır.
•Her dağıtım şirketi, hat güzergâhlarını düzenli olarak termal drone ile denetlemeli, bu zorunlu kılınmalı. Yapılmış mı ? Hayır. Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz dünyadaki örnekleri anlatıyoruz. Anlayan var mı? Hayır. İzmir yandı kül oldu oradan oraya çırpınıyoruz bir ağaç daha yanmasın diye şimdi kına yakın.”
GDZ (GEDİZ) ELEKTRİK KİMİN SAHİBİ CEYHAN SALDANLI KİMDİR?
GDZ Elektrik yakın zamanda İzmir'de yoldaki elektrik çarpması ile gündeme gelmişti. Aydem Enerji'nin çatısı altında bulunan GDZ Elektrik'in sahibi Ceyhan Saldanlı. Gediz EDAŞ, 2006 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan lisanslarla elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerine başladı. 2013 yılında özelleştirme sürecini tamamlayan Gediz EDAŞ, Aydem Enerji çatısı altında elektrik dağıtım yolculuğuna devam etti. 2015 yılında Gediz EDAŞ'ın ticari ismi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirildi.
Bugün GDZ Elektrik, Aydem Enerji'nin çatısı altında, Türkiye'nin en büyük beş bölgesi arasında yer alıyor. Abone sayısı ve elektrik tüketimi bakımından önemli bir konumda olan GDZ Elektrik, aynı zamanda önemli sanayi, ticaret ve turizm merkezlerine ev sahipliği yapıyor.
GDZ sahibi Ceyhan Saldanlı kimdir?
Ceyhan Saldanlı, 1954 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 1975'te İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olan Saldanlı, 1975-1980 yılları arasında kamu sektöründe görev yaptı.
1980 yılında Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tümaş Mermer A.Ş.'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Saldanlı, 1991 yılında Aydem Perakende ve Dağıtım şirketlerinin kuruluşuyla enerji sektörüne atıldı.